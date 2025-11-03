Elisa lakkauttaa ADSL-yhteytensä

Teleoperaattori Elisa kertoo lakkauttavansa ADSL-yhteytensä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Perinteisiä kuparisia puhelinlankoja pitkin toimiva ADSL oli tuhansille suomalaiskodeille ensimmäinen loikka oikeaan laajakaista-aikaan vuosituhannen taitteen ja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana.

ADSL oli kustannustehokas tapa toimittaa vanhoja modeemiyhteyksiä kertaluokkaa nopeammat nettiyhteydet ympäri Suomea, sillä perinteinen langallinen puhelinverkko kattoi tuolloin käytännössä koko Suomen.

Tyypillinen tarjottu ADSL-yhteysnopeus oli alkuvuosina 8/1 Mbps, mutta tekniikan kehittyessä ADSL:llä saavutettiin loppuaikoina 20 Mbps latausnopeudet. Tekniikka oli nimensä mukaisesti asymmetrinen, eli latausnopeudet olivat aina merkittävästä lähetysnopeuksia paremmat.

Sittemmin maailma on muuttunut - ja Suomi siinä sivussa. Puhelinyhtiöt ovat keränneet kuparikaapelinsa pois ja lankapuhelinverkko on pitkälti ajettu alas. Mutta samaan aikaan mobiililaajakaista ja kiinteät valokuituyhteydet ovat ottaneet jättiloikan.



Elisan mukaan sillä on enää toistakymmentä ADSL-asiakasta, eli muutos koskettaa noin koululuokallista suomalaisia.

