DVDPlaza lakkautetaan
Kotimainen kotiteatteri- ja elokuvaharrastajien sivusto DVDPlaza.fi on ilmoittanut lakkauttavansa toimintansa ja sulkevansa sivuston vuoden 2025 loppuun mennessä.
Sivusto toimi aikoinaan osoitteessa trabant.dna.fi ennen DVDPlazaksi muuttumistaan. Alkuajoilta vanhin Internet Archivesta löytyvä kaappaus on elokuulta 2000.
DVDPlaza myytiin vuonna 2018 kotimaiselle Pop Medialle, joka on ostellut vuosien mittaan varsin suuren määrän suomalaisia sivustoja ja lehtiä omistukseensa.
Nykyisin pelkästään keskustelualueena toimivan sivuston tarina on siis tulossa nyt loppuunsa. Taustalla ovat taloudelliset realiteetit, eli sivuston ylläpito kaikkine kustannuksineen on kalliimpaa kuin mitä sivuston tuottamat rahavirrat olisivat.
Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia käyttäjiä, moderaattoreita ja ylläpitäjiä, jotka ovat vuosien varrella tehneet DVDPlazasta sen mitä se on ollut -- yksi Suomen pitkäikäisimmistä ja omistautuneimmista harrastajayhteisöistä.
Palvelun ylläpito on kuitenkin tullut pisteeseen, jossa sen jatkaminen nykyisessä muodossaan ei ole enää taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Tästä syystä DVDPlazan toiminta tullaan päättämään vuoden 2025 loppuun.
Muutos on tietysti vain jatkumoa trendille, joka on ollut meneillään jo viidentoista vuoden ajan. Verkkokeskustelut ovat siirtyneet sosiaalisen median palveluihin ja toisaalta Reddit on sementoinut asemaansa globaalina keskustelun keskuksena. Toki myös meneillään oleva tekoälyn murros tuhoaa sekin foorumeita, jotka ovat keskittyneet vastaamaan vaikkapa käyttäjiensä teknisiin ongelmiin, kun käyttäjät yksinkertaisesti kysyvät asiaa tekoälyltä, eivätkä kirjoita kysymystään perinteisille foorumeille.
Suomessakin trendi on ollut selkeä. Enää kourallinen perinteisiä foorumeita sinnittelee elossa, kuten Vauva.fi, TechBBS, Huoltovalikko, Suomi24 sekä vaikkapa omat (kovasti kutistuneet) AfterDawnin keskustelualueemme. Analysoimme keskustelualueiden kuihtumiseen johtaneita syitä tarkemmin läpi muutama vuosi sitten, kun legendaarinen Muropaketti lakkautettiin.
Pientä toivetta DVDPlazan jatkolle on vielä tarjolla, sillä POP Media kertoo julkaisussaan, että mikäli halukkaita palvelun jatkajia löytyy, aiheesta voidaan keskustella. Yhteydenotot pitää tehdä marraskuun loppuun mennessä.
