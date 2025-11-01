Peli, jossa sinä olet kivi

Äärimmäisen harvoin vinkkaamme mistään pelistä lukijoillemme, mutta tämä peli on hämmentävyydessään jo pienen noston arvoinen.

Stone Simulator on nimensä mukaisesti peli, jossa pelaaja on kivi. Ja kivethän eivät tee yhtään mitään. Ja täsmälleen sama toistuu myös pelissä itsessään. Siinä ei voi tehdä yhtään mitään, koska pelaaja on kiven asemassa.

Sen sijaan pelissä voi nauttia ympärillä tapahtuvista tapahtumista, kuten vuodenaikojen vaihtumisesta, sateesta, auringonpaisteesta ja ohi kulkevista eläimistä. Pelissä vuodet, vuosikymmenet ja vuosisadat kuluvat - ja pelaaja seuraa niitä vierestä, osallistumatta mihinkään.

Kesällä julkaistuun Stone Simulatoriin on lisätty hiljattain mukaan myös moninpeli, jonka avulla voi kaveriporukankin kanssa olla paikoillaan, tekemättä yhtään mitään.

Erityismainintana mainittakoon myös se, että pelistä löytyy tietysti myös saavutuksia, joita voi halutessaan kerätä, kuten "Existential Crisis"-saavutus, jonka ansaitsee oltuaan tekemättä pelissä yhtään mitään kolmeen vuoteen. Pelijulkaisu Gaming Nexus antoi pelille arvostelussaan hiljattain arvosanaksi 9/10.



Peli löytyy Steamista tämän linkin takaa ja peli on tarjouksessa 8.11.2025 saakka hintaan 2,09 euroa.