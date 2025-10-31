Affinity on nyt ilmainen - maksullisia tekoälytoimintoja Canvan tilauksen takana

Canva hankki Affinityn itselleen viime vuonna ja nyt kuvankäsittelyyn ja sisällönluontiin keskittyvä Affinity kokee suurta muutosta.

Affinity uusiutuu käytännössä täysin, sillä kolme erillistä työkalua (Photo, Designer ja Publisher) yhdistyvät yhdeksi sovellukseksi. Tähän liittyy myös uusi, täysin personoitava käyttöliittymä (studiot), jossa käyttäjä voi itse sekoittaa eri osa-alueiden työkaluja.





Nyt siis Affinityn käyttäjän ei enää tarvitse hyppiä kolmen sovelluksen välillä vaan ne hoituvat kätevästi yhden sovelluksen kautta.

Suurin uutinen muutoksessa on se, että Adoben kilpailijana tunnettu Affinity on nyt ilmainen. Kyseessä ei ole karsitusta versiosta, vaan ilmainen versio käy vaikkapa ammattikäyttöön.





Tähän kuitenkin liittyy iso koukku: Canva-integraatio.

Affinityä käytetään Canvan tilillä ja lisäksi tekoälyä hyödyntäviin toimintoihin vaaditaan maksullista Canva-tilausta. Uudet Canva AI -työkalut (kuten Generative Fill) ovat käytettävissä vain maksullisen Canva premium -tilin haltijoille.

Integraation myötä Affinityssä toteutetun muokatun kuvan voi siirtää helposti Canvaan jatkokäsittelyä ja julkaisua varten.





Uusi Affinity on saatavilla nyt Macille ja Windowsille, ja iPad-versio on tulossa pian.