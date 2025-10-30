Stranger Thingsin viidennen kauden traileri julkaistiin

Netflixin yksi kaikkien aikojen katsotuimmista sarjoista päättyy pian, kun Stranger Thingsin viides eli viimeinen kausi julkaistaan marraskuussa 2025.

Nyt viimeisestä kaudesta on julkaistu sen ensimmäinen oikea traileri, joka pullistelee nostalgiaa ja antaa samalla vihjeitä tulevan kauden sisällöstä. Kausi sijoittuu tuttuun tapaan Hawkinsin kaupunkiin ja viimeisellä kaudella eletään vuotta 1987.

Viimeisen kauden julkaisu on jaettu kolmeen osaan: kauden ensimmäinen puolikas julkaistaan 26. marraskuuta, toinen puolikas päätösjaksoa lukuunottamatta jouluna - ja koko saagan päättävä päätösjakso uudenvuoden aattona.

Stranger Thingsin ensimmäinen kausi julkaistiin Netflixillä heinäkuussa 2016 ja toiseksi viimeinen eli neljäs kausi julkaistiin kesällä 2022, eli kannattanee myös verestää muistoja syksyllä aiempien kausien kanssa.

Traileri on tässä:





