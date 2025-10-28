Traficom: Mobiilidata hidastuu lähes puoleen ruuhkatunteina

Traficom on julkaissut uusimman Suomen mobiiliverkkojen tilaa käsittelevän katsauksensa.

Katsauksen mukaan 5G-verkkojen kattavuus suomalaisiin kotitalouksiin nähden alkaa olemaan erittäin hyvällä tolalla. Suomalaisista kotitalouksista 93 prosenttia sijaitsee paikoissa, joissa saavutetaan maksiminopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s tasoinen 5G-mobiiliverkko.

Vastaava luku vähintään 100 Mbit/s saavuttavilla 4G-yhteyksillä on 96 prosenttia. Merkittävä ero kahden eri verkkoteknologian välillä syntyykin sitten syrjäseuduilla, jossa 5G:n kattavuus on merkittävästi 4G:tä heikommalla tolalla. Prosenttilukuihin tämä ei tietenkään isommin vaikuta, koska vähänkään suuremmat väestökeskittymät 5G kattaa jo nyt.

Mielenkiintoista dataa irtoaa myös Traficomin ylläpitämästä Bittimittari.fi-mittauspalvelusta.

Bittimittarin keräämät tilastot mobiiliyhteyksiä käyttävistä kuluttajista todistaa yhden itsestäänselvyyden: mobiiliverkon tukiasemat ovat hieman helisemässä hetkinä, jolloin kaikki päättävät käyttää verkkoa yhtä aikaa.



Bittimittarin tilastojen mukaan keskimääräinen 4G- ja 5G-verkkojen latausnopeus on paras aamukuudesta aamukahdeksaan, jolloin saavutetaan keskimäärin 102 Mbit/s nopeudet käyttäjää kohden. Lukema kuitenkin alkaa laskemaan nopeasti aamukahdeksan jälkeen ja hitaimmillaan yhteydet ovat kello 19:00 ja kello 23:00 välisenä aikana, jolloin keskimääräiset mobiilidatan latausnopeudet laskevat noin 50-60 Mbit/s tasolle.

Vielä lopuksi mainittakoon yksi mielenkiintoinen poiminta katsauksesta.

Suomalaisten mobiilidatan käyttö ei enää kasva. Tai se kasvaa äärimmäisen hitaasti. Tuorein tarkastelujakso oli vuoden 2025 ensimmäinen puolikas, jolloin suomalaiset käyttivät keskimäärin 75 gigatavua mobiilidataa kuukaudessa. Luku kuulostaa hurjalta, mutta vuotta aiempaan, vuoden 2024 ensimmäiseen puolikkaaseen, kasvu on olematonta, sillä tuolloin vastaava luku oli 74 gigatavua.

Mobiiliverkon datan kulutuksesta vastuussa ovat kuitenkin ennenkaikkea mobiilidatan suurkuluttajat. Älypuhelinten käyttäjät kuluttavat keskimäärin "vain" 28 gigatavua kuukaudessa, kun taas erillistä mobiililaajakaistaa käyttävät kuluttavat keskimäärin 114 gigatavua.

Ja näiden lukujen sisälläkin isosti dataa kuluttavat ovat vinouma, sillä mediaania tarkastellessa, älypuhelinkäyttäjä käyttää 8 gigatavua dataa kuukaudessa ja mobiililaajakaistankin mediaani on maltillisempi 41 gigatavua.