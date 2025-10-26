Julkinen WC, jossa saat paperia vasta, kun katsot mainosvideon
Eräänlaisena aikamme ilmentymänä voitaneen pitää Kiinassa katukuvaan putkahtaneita julkisia vessoja. Kyseiset vessat ovat sinänsä käyttäjälleen maksuttomia, mutta pienellä poikkeuksella.
WC-paperia kyseisissä vessoissa ei olekaan tarjolla ilmaiseksi. Saadakseen WC-paperia, pytyllä istuvan asiakkaan pitää skannata vessan seinässä oleva QR-koodi puhelimellaan ja katsoa sen takaa aukeava mainosvideo loppuun.
Vasta mainosvideon päätyttyä, sylkäisee automaatti tarpeellisen määrän WC-paperia asiakkaalle.
Useissa sosiaalisen median kanavissa ajatusta on pidetty dystooppisena ja Redditissä pohdittiin jo teknologiasta tietämättömien kuluttajien todennäköisyyttä napata puhelimelleen haittaohjelma QR-koodin kautta, jos sieltä ei aukeakaan videolinkkiä vaan sovelluslataus.
Metro UK:n mukaan paperia voi kuitenkin myös ostaa pankkikortilla tai mobiilimaksulla istunnolla ollessaan.
