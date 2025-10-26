--->
Julkinen WC, jossa saat paperia vasta, kun katsot mainosvideon

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Eräänlaisena aikamme ilmentymänä voitaneen pitää Kiinassa katukuvaan putkahtaneita julkisia vessoja. Kyseiset vessat ovat sinänsä käyttäjälleen maksuttomia, mutta pienellä poikkeuksella.

WC-paperia kyseisissä vessoissa ei olekaan tarjolla ilmaiseksi. Saadakseen WC-paperia, pytyllä istuvan asiakkaan pitää skannata vessan seinässä oleva QR-koodi puhelimellaan ja katsoa sen takaa aukeava mainosvideo loppuun.

Vasta mainosvideon päätyttyä, sylkäisee automaatti tarpeellisen määrän WC-paperia asiakkaalle.


Useissa sosiaalisen median kanavissa ajatusta on pidetty dystooppisena ja Redditissä pohdittiin jo teknologiasta tietämättömien kuluttajien todennäköisyyttä napata puhelimelleen haittaohjelma QR-koodin kautta, jos sieltä ei aukeakaan videolinkkiä vaan sovelluslataus.

Metro UK:n mukaan paperia voi kuitenkin myös ostaa pankkikortilla tai mobiilimaksulla istunnolla ollessaan.

