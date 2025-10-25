Teams paljastaa pian teetkö töitä toimistolta vai kotoa
Microsoft on tuomassa Teamsiin toiminnon, joka kertoo omalle työnantajalle sen, teetkö töitä toimistolta vai jostain muualta.
Tieto pohjautuu yksinkertaisesti organisaation (eli työnantajan) kotiverkoksi asettamaan tietoon. Eli mikäli Teamsia käytetään siten, että se on yhdistynyt toimiston langattomaan lähiverkkoon, tallennetaan tieto siitä, että työntekijä on toimistolla.
Jos taas yhteys on muodostettu muun kuin toimiston lähiverkon kautta, tallettuu tiedoksi "jokin muu sijainti".
Tom's Guiden arvion mukaan tieto tuskin pohjautuu WiFi-verkon SSID-tunnisteeseen, vaan pikemminkin joko toimiston IP-osoitteeseen tai toimiston reitittimien MAC-osoitteisiin. Joten kodin lähiverkon nimeäminen samaksi kuin toimiston lähiverkko on, ei asiaa auta.
Muutos on tulossa Teamsiin joulukuussa 2025.
