WC-pytyn sisältöä kuvaava älykamera myyntiin
Kuluttajaelektroniikkayhtiö Kohler on esitellyt älykotien tuoreimman tulokkaan, WC-pytyn sisältöä jatkuvasti kuvaavan älykameran.
Kamera kantaa nimeä Dekoda ja maksaa ennakkotilaajille 599 dollaria (noin 516 euroa). Lisäksi laite vaatii 70 dollarista 156 dollaria vuodessa maksavan vuositilauksen toimiakseen toivotulla tavalla. Tilauksen hinta riippuu siitä, käyttääkö kameraa yksi käyttäjä vai kokonainen perhe.
CNETin mukaan Dekoda käyttää koneoppimista (tai trendikkäämmin, "tekoälyä") ja tulkitsee kuvista pytyn käyttäjän suoliston tilaa sekä nesteytystä.
Yhtiö vakuuttaa, että kamera kuvaa ainoastaan alaspäin pytyssä, eikä siis kuvaa istujan yksityisalueita lainkaan. Lisäksi kaikki data siirretään salatusti Kohlerin palvelimille, jossa varsinainen kuvien analysointi tapahtuu.
Tuote on jo ennakkotilattavissa, mutta se on toistaiseksi tilattavissa vain Yhdysvaltoihin.
