Internet Archive juhlii: tuhat miljardia verkkosivua tallennettu jälkipolville

Yksi vapaan ja avoimen internetin kulmakivistä, Wikipedian ohella, on ollut jo vuosien ajan Internet Archive eli tuttavallisemmin archive.org.

Palvelu kahlaa läpi maailman verkkosivuja jatkuvalla syötöllä ja tutkii verkkosivustoihin tehtyjä muutoksia. Jos ja kun muutoksia löytyy, tallennetaan muuttuneesta sivusta uusi kopio Internet Archiven valtavaan tietovarastoon.

Tuolta arkistosta voivat kaikki halukkaat kaivella vanhoja versioita nettisivuista.

Erityisen hyödylliseksi Internet Archive on osoittautunut vuosikymmenten vieriessä, kun nettisivuja on lakkautettu ja sisältöä on toiminnassa olevistakin verkkopalveluista poistettu. Esimerkiksi Wikipedia nojaa linkeissään pitkälti Internet Archiven arkistoituihin kopioihin viitatessaan lähteisiin, joita ei enää ole olemassa.

Nyt palvelu juhlistaa isoa merkkipaalua, sillä nyt palvelusta löytyy yli biljoona (eli tuhat miljardia) tallennettua kopiota yksittäisistä verkkosivuista.



P.S. Vanhin arkistoitu etusivun kaappaus suomenkielisestä AfterDawnista löytyy tammikuulta 2001, jolloin sivustomme oli puolentoista vuoden ikäinen ja käytössä oli jo sivustomme historian toinen visuaalinen ilme.