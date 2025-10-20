Tietokonekulttuurin kulmakivi, WarGames - Sotaleikit, saapuu Yle Areenaan

Yle Areena lisää valikoimaansa tulevana lauantaina todellisen klassikon, jota pidetään tietokonekulttuurin yhtenä kulmakivenä.

Kyseessä on tietysti vuoden 1983 WarGames eli Sotaleikit.

Elokuvan merkitys tietokonekulttuurin rakentajana ja tietokoneiden tuomisena osaksi populaarikulttuuria on valtava, sillä se osaltaan innosti nuorisoa näkemään tietokoneet muunakin kuin tietokonepelien alustana.

Samalla se aloitti myös keskustelun mediassa tietoturvasta ja toi termit kuten hakkeroinnin suuren yleisön tietoon. Elokuvaa syytettiin jo hyvin pian ilmestymisensä jälkeen siitä, että se toimi esimerkkinä tosielämän tietomurroille.

Elokuvan mukaan on myös nimetty wardialing-tekniikka, jossa otetaan automaattisesti yhteyttä tuhansiin puhelinnumeroihin, jotta löydettäisiin mielenkiintoisia kohteita myöhempää tutkimista varten. Ja termin suoran perillinen, joka siis sekin pohjaa nimensä historian Sotaleikit-elokuvaan, on tietysti wardriving.

Sen kummemmin elokuvan juonesta mitään paljastamatta, alla elokuvan traileri vuodelta 1983:







Sotaleikit löytyy Areenasta tämän linkin takaa. Elokuva poistuu Areenan valikoimasta vuodenvaihteessa.