Tekijänoikeusjärjestöt iskivät palveluihin, joilla voi tallettaa YouTubesta videoita ja musiikkia
Kansainvälinen musiikkialan tekijänoikeuksien haltijoita edustava IFPI kertoo iskeneensä onnistunesti paikallisten viranomaisten kanssa lukuisiin piratismin mahdollistaviin verkkopalveluihin.
Iskujen kohteena olivat palvelut, joilla pystyi tallettamaan YouTubesta löytyviä musiikkivideoita omalle tietokoneelleen tai kännykälleen, joko videona ja vaikkapa MP3-muotoisena musiikkitiedostona.
IFPIn mukaan järjestö sai suljettua yhteensä 12 vastaavalla tavalla toiminutta palvelua, jotka kaikki toimivat Vietnamista käsin. Suurin palveluista oli Y2mate.com - muita ratsiassa suljettuja palveluita olivat mm. Tomp3.cc ja yt1s.com.
Järjestö kertoo tiedotteessaan, että isku oli ensimmäinen, joka toteutettiin Vietnamissa.
