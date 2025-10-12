S-Pankki palvelunestohyökkäyksen kohteena - häiriöitä esiintyy verkkosivuilla
S-Pankki on sunnuntaina joutunut palvelunestohyökkäyksen kohteeksi, kertoo pankki sivuillaan ja Facebook-tilillään.
Palvelunestohyökkäyksestä tiedotettiin sunnuntaina klo 15.40 ja ongelmat jatkuvat edelleen. Verkkosivut eivät tällä hetkellä ole käytettävissä, vaan sivustolla ilmoitetaan huoltotöistä.
S-Pankki kertoo, että S-Pankin asiakkaiden tiedot ja varat ovat turvassa. Korteilla voi maksaa kassoilla normaalisti.
Palvelunestohyökkäyksillä yleensä pyritään estämään palvelun tai sivuston toiminta, eikä niinkään varastamaan tietoja.
Seuraamme tilannetta ja päivitämme uutista.
