Netflix poisti logonsa omien sarjojensa listauksista

Netflix on tehnyt pienen, mutta omalla tavallaan myös järisyttävän suuren muutoksen palvelussaan.

Ympäri maailmaa käyttäjät ovat kertoneet, että yhtiön tunnettu N-logo on kadonnut Netflixin listauksista, sarjojen ja elokuvien vasemmasta yläkulmasta.

N-kirjaimella on autettu katsojia erottamaan Netflixin omat tuotannot ulkopuolisilta tahoilta lisensoiduista sisällöistä.

Netflixhän ei alkuvuosina tehnyt itse lainkaan sisältöä, vaan se osti oikeuksia muiden studioiden sarjoihin ja elokuviin. Vielä Netflixin alkuaikoina studiot eivät juurikaan uskoneet suoratoiston mahdollisuuksiin ja sisältöjen lisenssisopimukset olivat nykypäivän valossa hyvinkin edullisia.

Mutta Netflix oli ilmeisesti seurannut tarpeeksi tarkkaan Spotifyn ongelmaa, jossa se on ikuisessa levy-yhtiöiden puristuksessa - eli musiikkiteollisuus voi sanella hinnat miten haluaa, eikä Spotify voinut asialle mitään, koska se oli täysin riippuvainen levy-yhtiöiden sisällöstä.

Tätä välttääkseen Netflix alkoi tuottamaan omaa sisältöä, eli Netflix Originals -sisältöä. Yhtiön ensimmäinen Netflix Originals -sarja oli Lilyhammer, mutta pankin räjäytti lopullisesti vuoden 2013 House of Cards. Huikeaan menestykseen nousseen sarjan jälkeen Netflixistä muotoutuikin vuosien mittaan myös sisältöjätti.



Whats on Netflix -sivusto spekuloikin, että N-kirjaimen poistaminen Netflix Originals -sisältöjen yhteydestä on tehty selkeyttämään palvelua.

Nykyisellään Netflixistä löytyy enemmän yhtiön omaa Netflix Originals -sisältöä kuin muuta sisältöä, eli N-logo ei enää oikeastaan edes erotu listoja selaillessa.

Netflix ei ole itse ottanut kantaa asiaan eikä kertonut, onko muutos pysyvä ja tuleeko se käyttöön kaikille Netflixin katsojille. Omissa testeissämme Android-puhelimilla N-kirjain oli vielä ohjelmien pikkukuvien yläkulmassa, mutta tietokoneella ohjelmalistauksia selatessa logoa ei enää näkynyt.