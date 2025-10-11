Chrome estää pian verkkosivujen ilmoitukset, joihin ei reagoida

Kymmenisen vuotta sitten selainten käyttö muuttui hyvin merkittävällä tavalla, sillä tuolloin useimmat standardeja noudattavat verkkoselaimet ryhtyivät tukemaan sivustojen käyttäjilleen lähettäviä ilmoituksia.

Idea oli mainio. Uutissivustot, kuten vaikkapa AfterDawn, pystyivät pyytämään käyttäjää tilaamaan ilmoitukset tärkeistä uutisista suoraan selaimeen. Ja kun sivusto sitten lähetti ilmoituksen, siitä tuli selkeästi näkyvä huomautus käyttäjän ruudulle, olipa käytössä sitten tietokone tai kännykkä.

Mutta kuten aina käy, tämäkin hieno toiminto pilattiin muutamien paukapäiden toimesta.

Jotkut sivustot ryhtyivät lähettämään käyttäjille aivan valtavia määriä ilmoituksia. Suomessakin on sivustoja, jotka puskevat jokaisen uutisensa ilmoituksena käyttäjiensä laitteille.

Joten käyttäjät tuskastuivat pian kaikkiin verkkosivustojen lähettämiin ilmoituksiin, kun niiden hyötyarvo oli pilattu osan toimijoita vuoksi.

Nyt maailman suurimman selaimen, Chromen, omistava Google on reagoimassa asiaan varsin järeällä tavalla.



Chrome ryhtyy lähiaikoina estämään kokonaan sellaisten sivustojen ilmoitukset, joihin käyttäjä ei ole reagoinut juuri lainkaan. Eli käytännössä sivustot, jotka puskevat sata ilmoitusta viikossa, mutta käyttäjä ei klikkaa niitä kuin ehkä kerran kuukaudessa, katsotaan Chromen näkökulmasta "tarpeettomiksi" ilmoituksiksi.

Kun sivusto siirtyy Chromessa "epähyödyllisten" ilmoituksia lähettävien tahojen joukkoon, estää Chrome tuon jälkeen kaikkien kyseisen sivuston lähettämien ilmoitusten näkymisen kyseiselle käyttäjälle.

Toiminto saattaa parhaimmillaan pakottaa sivustot harkitsemaan paremmin sitä, mitä sisältöä ja kuinka tiheästi ne lähettävät ilmoitusten kautta. Ja käyttäjille toiminto taas tuo pientä helpotusta aina vain kasvavaan digitaaliseen hälyyn.

Googlen mukaan käytäntö on sama, jota Chrome käyttää jo nykyisin mm. kameran ja mikrofonin oikeuksien hallintaan. Eli jos sivustolle on joskus myöntänyt oikeudet vaikkapa mikrofonin käyttöön, mutta toimintoa ei ole käyttänyt aikoihin, Chrome poistaa kyseisen oikeuden automaattisesti.

Käyttäjä voi halutessaan antaa oikeuden ilmoituksiin uudestaan selaimen asetusten kautta.

Muutos on tulossa Chromeen "lähiaikoina" ja sitä testataan jo parhaillaan. Muutos tulee koskemaan Chromen työpöytäversiota sekä Androidin Chromea. iPhonella ja iPadilla kaikkia ilmoituksia hallinnoidaan Applen keskitetyn ratkaisun kautta, johon selaimella ei ole pääsyä.

Uudistus ei estä puhelimelle asennettujen sovellusten ilmoituksia, vaan se koskee ainoastaan verkkosivustoja.