Verkkopankissa tehdyissä maksuissa pitää nyt olla vastaanottajan nimi oikein
Huomenna, torstaina 9.10.2025, muuttuvat kaikkien suomalaisten ja eurooppalaisten pankkien maksamisen käytännöt.
Merkittävin ja selkein muutos koskee sitä, että jatkossa laskua maksettaessa tai kaverillekin tilisiirtona rahaa lähetettäessä, täytyy vastaanottajan nimi olla kirjoitettuna oikein.
Tähän saakka vastaanottajaksi on voinut periaatteessa kirjoittaa mitä tahansa ja raha on siirtynyt perille pelkän tilinumeron perusteella. Mutta huomisesta alkaen pankit vertaavat vastaanottajan tilinumeron haltijaksi ilmoitettua nimeä siihen, mitä maksaja on kirjoittanut vastaanottajan nimeksi.
Muutoksella pyritään ehkäisemään huijauksia.
Eli tähän saakka asiakas on voinut joutua huijauksen uhriksi, jossa on pyydetty tekemään maksu vaikkapa tutulle ja turvalliselle kännykkäoperaattorille, mutta tilinumero onkin kuulunut huijarille.
Maksuja väärällä nimellä ei kuitenkaan estetä, vaan verkkopankki huomauttaa, että tilinumero ja vastaanottajan nimi eivät täsmää toisiaan. Tällöin asiakkaalle annetaan edelleen mahdollisuus jatkaa tilisiirron/maksun tekemistä, mutta asiakasta on kuitenkin varoitettu asiasta.
OP kertoo omissa ohjeissaan tarkemmin siitä, miten maksujen vastaanottajan nimi varmennetaan OP-mobiilissa.
Käytännössä maksun luonnin jälkeen näytetään ruutu, jossa kerrotaan, vastaako vastaanottajan nimi vastaanottajan tiliä. Sovellus voi antaa neljää erilaista palautetta tässä kohdassa:
- Nimi vastaa täysin - maksuun kirjoitettu nimi on täsmälleen sama kuin tilin haltijan nimi
- Nimi vastaa osittain - Tilin haltijan nimi on lähes sama kuin kirjoittamasi vastaanottajan nimi
- Nimi ei vastaa ollenkaan - vaarallisin tilanne, eli nimi ei ole lainkaan siihen viittaava, jonka kirjoitit vastaanottajan nimeksi. Tällöin on syytä epäillä huijausta.
- Nimeä ei voitu varmistaa - Jostain syystä vastaanottajan pankki ei lähettänyt tietoa siitä, kenen nimissä syötetty tilinumero on.
Jokaisella pankilla on todennäköisesti hieman omanlaisensa tapa ilmoittaa sama asia, mutta periaate on kaikilla sama.
Rahat lähetetään edelleenkin vastaanottajalle ainoastaan tilinumeron pohjalta, eli nimen tarkistus ei estä sitä, etteikö rahaa voisi lähettää epämääräisille tahoille - tai yksinkertaisesti väärälle vastaanottajalle. Tilinumeron oikeellisuuden varmistaminen on maksajan vastuulla jatkossakin.
Pikamaksut koko Euroopan alueelle
Toinen merkittävä uudistus koskee pikamaksuja. Torstaista alkaen kaikkien euroalueen pankkitilien välillä voi tehdä tilisiirtoja, jotka tapahtuvat 10 sekunnissa, aina ja ympäri vuorokauden. Eli sunnuntai-iltanakin tehty pikasiirto siirtyy vaikkapa Italiaan välittömästi.
Finanssialan mukaan pikasiirrot tulevat tulee laajenemaan euroalueelta kaikkiin EU- ja ETA-maihin heinäkuussa 2027.
Osa pankeista tarjoaa pikasiirtoja jostain syystä erillisenä toimintona, mutta ne ovat kuluttajille aivan yhtä ilmaisia kuin perinteiset tilisiirrotkin.
Pankkikonserneista esimerkiksi Nordea jatkaa kahden eri maksutavan tarjoamista rinnakkain jatkossakin, vaikkakin on epäselvää miksi kukaan enää käyttäisi perinteisiä, viiveellä varustettuja tilisiirtoja.
Nordea kertoo omassa ohjeessaan, että toistuvat maksut ja eräpäivämaksut hoidetaan jatkossakin perinteisinä tilisiirtoina, eli pikamaksut ovat käytössä vain välittömästi lähteviin maksuihin.
