Kalifornia kielsi liian kovaääniset mainoskatkot

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa on hyväksytty laki, joka kieltää varsinaista katsottavaa ohjelmaa kovemmalla äänellä toistuvat mainoskatkot suoratoistopalveluissa.

Laki hyvin todennäköisesti leviää Kaliforniasta myös kaikkiin muihinkin Yhdysvaltain osavaltioihin - ja hyvällä lykyllä myös valtameren yli, Eurooppaan asti.

"Lainsäädännön tarttumista" on nähty viime vuosina paljonkin, etenkin Euroopan Unionin tiukkojen yksityisyyttä ja kuluttajansuojaa vaalivien lakien muuttumisessa osittain maailmanlaajuisiksi. Logiikka piilee siinä, että maailmanlaajuisille toimijoille on yleensä helpointa operoida yhden ja saman käytännön mukaan koko maailmassa. Tähän toki on poikkeuksia - jos yhtiö laskee saavansa merkittävää hyötyä siitä, että se menee kussakin maassa "löysimmän" pykälän mukaan, niin "tarttuminen" ei päde.

Kalifornian uusi laki on sinänsä jatkumoa aiemmalle, sillä Yhdysvaltain liittovaltion tasolla kiellettiin ohjelmaa kovemmalla äänellä toistuvat mainoskatkot lineaarisesta televisiosta jo vuonna 2010.



Lakialoitteen takana oleva osavaltion senaattori Tom Umberg kertoo, että lakialoite syntyi pikkulasten vanhempien toiveesta. Eli kun jälkikasvun oli vihdoin saatu nukkumaan ja aikuiset keskittyivät katsomaan suoratoistoa, kovaääninen mainoskatko (mainosrahoitteisissa suoratoistopalveluissa) saattoikin herättää juuri nukahtaneet lapset.

Laki astuu voimaan heinäkuussa 2026 ja koskee vain Kaliforniaa, mutta kuten todettua, sillä voi olla globaaleja vaikutuksiakin.