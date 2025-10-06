Tietokoneen hiiri voi paljastaa mitä huoneessa puhutaan

Tutkijat ovat havainneet, että aivan tavallinen tietokoneen hiirikin voi muuttua hyvin yllättäväksi vakoiluvälineeksi.

Kalifornian yliopiston tutkijat nimittäin ovat kehittäneet Mic-E-Mouse -nimisen konseptin (PDF), jossa optisen hiiren sensori saatiin muutettua salakuuntelun apuvälineeksi.

Käytännössä idea pohjautuu siihen tosiasiaan, että puhe, kuten kaikki ääni, on aaltoliikettä. Me kuulemme puheen tuottaman aaltoliikkeen, kun ilma toimii sen välittäjäaineena ja korvamme osaavat muuttaa ilman värähtelyn ääneksi ja aivot sitten muokkaavat sen ymmärretyksi puheeksi.

Mutta puhe aiheuttaa hyvin hentoja värähtelyjä myös läheisyydessä olevissa muissakin aineissa.

Eli kun puhumme huoneessa, myös esimerkiksi pöytä värähtelee puheen mukana - joskin vain aavistuksen verran. Mutta tuo pienikin värähtely on luettavissa. Ja modernit pelihiiret rekisteröivät äärimmäisen pieniäkin liikkeitä, jopa 20 000 dpi:n tarkkuudella.

Tutkijat havaitsivat, että kun hiiren keräämää liikedataa kerättiin isompi määrä talteen, siitä pystyttiin tekoälyn avulla purkamaan myös ääniaaltoja, jotka sitten pystyttiin eristämään samassa tilassa käydyiksi keskusteluiksi.

Oheisella videolla esitellään tätä käytännössä:







Aiheesta uutisoineen Tom's Hardwaren mukaan äänentunnistuksen tarkkuus Mic-E-Mousea käyttämällä on 42 ja 61 prosentin välimaastossa, eli se toimii varsin hyvin salakuuntelun välineenä.

Ongelmana on lähinnä se, että tietokoneen, johon hiiri on kytketty, täytyy kerätä hiiren liikedataa jatkuvasti ja tallettaa se johonkin myöhempää analysointia varten.