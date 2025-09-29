Päivän diili: Sony PS5 Digital Edition 379 euroa

Sony Playstation 5:n hinta ei ole aivan valtavasti heilunut suuntaan tai toiseen viimeisen parin vuoden aikana, vaan se on pikemminkin tehnyt jonkinlaista sahausliikettä ylös ja alas. Lisäksi Sony on hiljattain kertonut nostavansa konsoleidensa hintoja Euroopassa.

Mutta nyt tarjoustutkaamme osuikin varsin hyvä tarjous Pleikkarista.

Kyseessä on Playstation 5:n edullisempi malli, Playstation 5 Slim Digital Edition, jonka ainoa ero arvokkaampaan sisarukseensa on se, että siitä ei löydy lainkaan optista asemaa. Sony PS5 Slim Digital Editionia teratavun sisäisellä tallennustilalla saisi nyt 379 eurolla.

Kyseistä PS5-mallia on myyty tänä vuonna pääsääntöisesti 420-500 euron hintahaarukassa. Pienen hetken ajan syyskuun alussa konsolia myytiin myös hieman tämän hetkistä hintaa halvemmalla (369 eurolla), mutta tuokaan tarjouskampanja ei kestänyt montaa päivää. Ja tuota halvemmalla konsolia ei ole myytykään koko sen elinkaaren aikana.

Tarjous löytyy täältä:

Vaikka Playstation 5:n digitaalisessa versiossa ei ole levyasemaa, mutta halutessaan sellaisen voi jälkikäteen hankkia erikseen.

Maininnan arvoinen seikka on sekin, että konsoli sisältää vielä teratavun sisäistä tallennustilaa - PS5 Digital Edition on korvautumassa Euroopassa lähiaikoina mallilla, joka sisältää 200 gigatavua vähemmän tallennustilaa, hinnan pysyessä samana.



