EA myydään 55 miljardilla dollarilla
Uutistoimisto Reutersin mukaan videopelijätti Electronic Arts (EA) ostetaan pois pörssistä 55 miljardin dollarin eli vajaan 47 miljardin euron summalla.
Esimerkiksi Sims- ja FIFA-peleistä tunnetun EA:n ostajana on konsortio, joka koostuu pääomasijoitusyhtiö Silver Lakesta, Saudi-Arabian julkisesta investointirahastosta (PIF) ja Jared Kushnerin Affinity Partnersista.
Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.