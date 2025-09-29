--->
EA myydään 55 miljardilla dollarilla

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

Uutistoimisto Reutersin mukaan videopelijätti Electronic Arts (EA) ostetaan pois pörssistä 55 miljardin dollarin eli vajaan 47 miljardin euron summalla.

Esimerkiksi Sims- ja FIFA-peleistä tunnetun EA:n ostajana on konsortio, joka koostuu pääomasijoitusyhtiö Silver Lakesta, Saudi-Arabian julkisesta investointirahastosta (PIF) ja Jared Kushnerin Affinity Partnersista.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.

