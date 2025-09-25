--->
S-Pankki päivitti yöllä S-mobiilia - kortit katosivat

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

S-Pankki toteutti yöllä päivitystä S-mobiiliin, mutta jokin meni päivityksen yhteydessä pieleen.

Aamulla pankin asiakkaat ovat huomanneet, että S-mobiilissa tai verkkopankissa eivät enää näy asiakkaan kortit.

S-Pankki on kommentoinut asiakkailleen ainakin Facebookissa ongelmasta.

Pankin mukaan asia on tiedossa ja että sitä selvitellään parhaillaan. S-Pankki kuitenkin huomauttaa, että kortit toimivat normaalisti ongelmasta huolimatta.


Lisäksi osa käyttäjistä on kommentoinut, että tilisiirrot eivät myöskään toimi. S-Pankin mukaan tilisiirtojen tulisi toimia normaalisti, mutta käyttäjien mukaan tätä tehdessä käyttäjälle tulee ilmoitus virheestä.

Kortit eivät ole käytettävissä

Kortit katosivat näkyvistä päivityksen jälkeen

