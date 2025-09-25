S-Pankki päivitti yöllä S-mobiilia - kortit katosivat
S-Pankki toteutti yöllä päivitystä S-mobiiliin, mutta jokin meni päivityksen yhteydessä pieleen.
Aamulla pankin asiakkaat ovat huomanneet, että S-mobiilissa tai verkkopankissa eivät enää näy asiakkaan kortit.
S-Pankki on kommentoinut asiakkailleen ainakin Facebookissa ongelmasta.
Pankin mukaan asia on tiedossa ja että sitä selvitellään parhaillaan. S-Pankki kuitenkin huomauttaa, että kortit toimivat normaalisti ongelmasta huolimatta.
Lisäksi osa käyttäjistä on kommentoinut, että tilisiirrot eivät myöskään toimi. S-Pankin mukaan tilisiirtojen tulisi toimia normaalisti, mutta käyttäjien mukaan tätä tehdessä käyttäjälle tulee ilmoitus virheestä.
