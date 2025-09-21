Lentoasemilla kaaos, kun tuhannet yrittävät palata Yhdysvaltoihin ennen maanantaita - uusi viisumisääntö iskee teknologialaan

Yhdysvaltain teknologia-alalle iski järkytys juuri ennen viikonloppua, kun Yhdysvaltain hallinto päätti muuttaa amerikkalaisille teknologiafirmoille elintärkeän viisumin sääntöjä.

Vuosikymmenten ajan amerikkalaiset yritykset ovat voineet palkata huippuosaajia ympäri maailmaa H-1B -viisumin avulla.

H-1B on korkeasti koulutetun työvoiman tarpeisiin räätälöity työlupa, jonka minimivaatimuksiin kuuluu mm. vähintään kandidaatin tutkinto sekä valmis, pysyvä työpaikka Yhdysvalloista. Työluvan hankkii nimenomaan tuleva työnantaja, joka haluaa kyseisen henkilön muuttavan Yhdysvaltoihin, kyseisen yrityksen palvelukseen.

Kyseistä viisumia käytetään teknologia-alan lisäksi paljon myös investointipankeissa. Virallisen tilaston mukaan H-1B -viisumilla työskenteleviä työntekijöitä on palkattuna eniten Amazonilla, jossa kyseisellä viisumilla työskentelee pääasiassa ohjelmoijia ja tilastotieteen ammattilaisia. Kymmenen eniten kyseistä viisumia käyttävän yhtiön joukosta löytyvät myös mm. Meta ja Google.



Tähän saakka viisumin hakeminen on maksanut yritykselle tuhat dollaria, jonka lisäksi yrityksen on tietysti pitänyt myös palkata kyseinen henkilö pysyvään työsuhteeseen.

Mutta Yhdysvallat päätti nostaa viisumihakemuksen hintaa maanantaista 22.9.2025 alkaen sataantuhanteen dollariin (noin 85 000 euroa). Tällä tavalla hallitus pyrkii kannustamaan firmoja kouluttamaan ennemmin amerikkalaisia avoimiin työpaikkoihinsa. Sinänsä viisumin saamisen edellytykset eivät mitä ilmeisimmin muuttuneet mihinkään, ainoastaan hakemuksen hinta kallistui reippaalla kädellä.

Mutta samalla sekaannus muuttuneista säännöistä on aiheuttanut kaaosta maailmalla. Osa H-1B -viisumilla Yhdysvalloissa työskentelevistä työntekijöistä ja heidän työnantajistaan pelkää, että summa haluttaisiin periä jälkikäteen myös nykyisiltä viisumin haltijoilta.

Uutistietojen mukaan ainakin Meta ja Microsoft ovat käskeneet kaikkia H-1B -työntekijöitään palaamaan takaisin Yhdysvaltoihin, jos he ovat parhaillaan työmatkalla tai lomalla ulkomailla - ja palaamaan nimenomaan ennen maanantaita.

Kehotuksella oli välittömät seuraukset, sillä lentojen hinnat Intiasta Yhdysvaltoihin pomppasivat välittömästi kaksinkertaisiksi, kun Yhdysvalloissa työskentelevät, mutta Intiassa lomalla olleet intialaiset työntekijät kiirehtivät vauhdlla takaisin Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain maahanmuutosta vastaava viranomainen ehti jo rauhoittelemaan tilannetta, lupaamalla että uudet säännöt koskevat ainoastaan uusia viisumihakemuksia, eivätkä siis nykyisiä työluvan omaavia työntekijöitä.



Useiden suurimpien amerikkalaisten teknologiayhtiöiden johtajat tai perustajat ovat maahanmuuttajia.