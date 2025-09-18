Meta julkisti näytöllä varustetut älylasit, joita ohjataan puettavalla rannekkeella
Meta julkisti Connect-tapahtumassaan uudet älykkäät lasit. Meta Ray-Ban Display -lasit ottavat kehityksessä askelta eteenpäin, sillä nimensä mukaisesti näissä on nyt näyttö, jolta lasien käyttäjä näkee erilaisia tietoja.
Ulkoisesti Ray-Ban Display -lasit muistuttavat hyvinkin paljon tavallisia aurinkolaseja, mutta 69 gramman painoiseen rakenteeseen on saatu mahdutettua runsaasti toimintoja.
Lasien 12 megapikselin kameralla voi ottaa kuvia ja videoita. Kaiuttimien avulla voi esimerkiksi kuunnella ääniviestejä ja useiden mikrofonien avulla käyttäjä voi esimerkiksi luetella lähettävän viestin ääneen.
Merkittävin ominaisuus laseissa on oikealle silmälle näkyvä pieni näyttö, joka on tarkoitettu lyhyisiin vuorovaikutuksiin. Näyttö on päällä vain tarvittaessa. Näyttö on tarkka ja yltää jopa 5000 nitin kirkkauteen.
Näytöllä näkyvät esimerkiksi WhatsApp-viestit, joihin voi siis vastata sanelemalla viesti ääneen. Laseilla toimii myös esimerkiksi Metan karttapalvelu navigointiin, jolloin käyttäjä näkee näytöllä, mihin suuntaan tulee mennä.
Lasien mukana toimitetaan Meta Neural Band, EMG-ranneke, joka kääntää lihasten tuottamia signaaleja (kuten hienovaraisia sormenliikkeitä) komennoiksi laseille.
Erilaisilla sormen liikkeillä voi siis ohjata lasien käyttöliittymää sekä pian myös kirjoittaa viestejä piirtämällä kirjaimia ja numeroita ihan kuin tavallisella kynällä kirjoittaisi.
Lasien kanssa hyödynnetään runsaasti Metan tekoälyä. Esimerkiksi lasien avulla näytölle saadaan lisättyä reaaliaikaisesti tekstitykset toisen puheesta tai näyttää käännös puheesta.
Lasit saapuvat myyntiin ensiksi Yhdysvalloissa 30. syyskuuta alkaen 799 dollarin hinnalla.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.