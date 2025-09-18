Commodore 64 -hajuvesi tuli myyntiin

Vanhempi nörttikansa saattaa muistaa - kaiholla tai kauhulla - sen tuoksun, mikä TAC-2 -joystickin kahvasta (ja kämmenistä) pääsi pitkän Who Dares Wins II tai Boulder Dash -pelisession jälkeen.

Tähän mielikuvaan peilattuna, brittiläisen indiepelien jakelijan Andrews UK:n uudet tuotelanseeraukset kuulostavat hieman erikoisilta.

Mutta totta se on. Yhtiö on ryhtynyt myymään hajuvesiä, jotka on nimetty ikonisten 1980-luvun kotitietokoneiden mukaan.

Yhtiö on julkaissut kaikkiaan neljä tuoksua, joista kolme on tarkoitettu miehille ja yksi naisille.

Suomalaisiin kolahtanee parhaiten "tasavallan tietokoneen" eli Commodore 64:n inspiroima THEC64 FRAGRANCE. Tuoksun taustaa kuvataan siten, että se on saanut inspiraationsa "raa'asta voimasta, neonvaloista ja 8-bittisten vallankumouksesta". Sen varsinaista tuoksua kuvataan näin: "alkutuoksussa on mustaherukkaa, bergamottia ja sitrusta, joita täydentävät hienovaraiset kukkaiset vivahteet lämpimällä patsulia, myskiä ja tammenjäkälää sisältävällä pohjalla".





Mutta koska on kyse brittiläisestä yhtiöstä, muut tuoksut ovat vahvasti brittien oman ikonin, Sinclairin tuotteiden inspiroimia. THE SPECTRUM ja ZX81 ovat miehisiä tuoksuja, kun taas ZX80 on naisellisempi vaihtoehto.

Kaikki tuoksut maksavat 30 puntaa eli noin 35 euroa pullolta. Valitettavasti tuotteita ei toimiteta muualle kuin Britteihin.