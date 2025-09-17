Taliban kielsi WiFin Afganistanissa
Vuonna 2021 Afganistanissa valtaan palannut ääri-islamilainen Taliban-järjestö on kieltänyt WiFi-yhteydet.
Tarkalleen ottaen kyseessä on yksi Afganistanin provinssi, Balkh, jonka johtaja on kieltänyt valokuituyhteydet ja WiFi-yhteydet kokonaan, koko provinssin alueella.
Kielto kattaa myös hallinnon rakennukset ja organisaatiot, yritysten verkkoyhteydet sekä luonnollisesti myös kotitalouksien nettiyhteydet. Kiellon ulkopuolelle on jätetty kuitenkin, jostain syystä, kännykät ja mobiilidata.
Associated Pressille annetun lausunnon mukaan päätös tehtiin "epämoraalisuuden kitkemiseksi". Lisäksi provinssin tiedottaja kertoo, että "vaihtoehto tullaan rakentamaan", mutta se kattaisi vain "välttämättömyydet".
Lausunto kuulostaa siltä, että Afganistan - tai ainakin Balkhin provinssi - haluaa käyttöön rajoitetun netin, jossa vain tietyt palvelut olisivat sallittuja.
Taliban hallitsi Afganistania vuosien 1996 ja 2001 välillä, kunnes Yhdysvaltain johtama liittouma sekä Talibania vastustaneet afgaanit kaatoivat hallinnon. Järjestö kaappasi vallan takaisin itselleen, kun Yhdysvallat vetäytyi Afganistanista vuonna 2021.
1 KOMMENTTI
zipzap1/1
USAn aseet olisi pitänyt antaa afganistanin naisillle.
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.