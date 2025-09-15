HBO Max on nykyisellään "aivan liian edullinen"
Warner Bros. Discoveryn toimitusjohtaja David Zaslavin mielestä yhtiön omistama suoratoistopalvelu kaipaisi kipeästi hinnankorotusta.
Zasval oli puhujana Goldman Sachsin järjestämässä tilaisuudessa, jossa hän kertoi, että Warner Bros. Discoveryn omistama HBO Max on laatuunsa nähden jopa liian edullinen.
Miehen mukaan suurin osa sisällöistä, etenkin lineaarisessa televisiossa, on nykyisin heikkolaatuista, halvalla tuotettua sisältöä - ja uskoo, että HBO Maxin laatu erottuu massasta edukseen.
Hollywood Reporterin mukaan Zaslav on vakuuttunut myös siitä, että HBO Max tulee olemaan yksi suoratoistosotien voittajista. Zasval uskoo, että HBO Max kasvattaa globaalin tilaajamääränsä ensi vuonna jo 150 miljoonaan.
HBO Max on vaihdellut nimeään vuosien mittaan moneen kertaan, mutta palvelu palasi käyttämään vanhaa HBO Max nimeään Suomessakin tänä vuonna.
HBO Max maksaa nykyisin Suomessa halvimmillaan 6,99 euroa/kk, mutta kyseiseen tilausmuotoon kuuluvat mainokset. Edullisin mainosvapaa tilausmuoto eli ns. standard-tilaus maksaa 11,99 euroa/kk. Kallein, 4K-tarkkuuden mahdollistava tilausmuoto maksaa puolestaan 16,99 euroa/kk.
