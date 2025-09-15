Kolmen vuoden ajan palvellut Gigantin Redin myymälä suljetaan
Gigantti tiedottaa sulkevansa Helsingin Kalasataman kauppakeskus Redin myymälänsä.
Myymälä suljetaan lokakuun puolivälissä, sunnuntaina 12.10.2025. Gigantti Redi avattiin syksyllä 2022 eli se ehti palvella vain noin kolme vuotta.
"Redin myymälä on palvellut asiakkaitamme kolmen vuoden ajan, mutta emme ole valitettavasti päässeet sen kannattavuuden osalta tavoitteisiimme. Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme ja Redin kauppakeskusta yhteisistä vuosista. Jatkamme toimintaamme pääkaupunkiseudulla normaalisti kuudessa muussa myymälässämme", kertoo Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström.
Gigantin mukaan Redin myymälähenkilöstö siirtyy sulkemisen jälkeen Gigantin muihin myymälöihin.
Samaan aikaan Redi kertoo tiedotteessaan, että kauppakeskuksen kävijämäärät ovat ennätyslukemissa. Kesäkuussa Redi teki historiaa ja ylitti ensimmäistä kertaa kuukauden aikana 1,1 miljoonan kävijän rajan. Heinäkuussa kasvua nähtiin yli 14 % edellisvuoteen verrattuna, ja elokuussakin kävijämäärä kasvoi 12%, Redi kertoo.
"Odotimme Gigantista Rediin vahvaa ja vetovoimaista ankkuria, joten on harmillista, ettei ennätysmäinen kasvumme ole näkynyt heillä vastaavasti. Kodinkone- ja elektroniikkamarkkinalla ei ole ollut helppoa", toteaa kauppakeskusjohtaja Mika Mustasilta.
Lue myös: Kolme Gigantin myymälää lopettivat toimintansa franchise-yrityksen konkurssin takia.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.