Tekoäly nimitettiin ministeriksi Albaniassa
Albaniasta tuli ensimmäinen maa, joka on nimittänyt hallituksen ministeriksi tekoälyn.
Delta, eli albanian kielellä Aurinko, vastaa jatkossa maan julkisten hankintojen kilpailutuksista ja niiden hyväksynnästä.
Albanian pääministeri Edi Rama perusteli Straits Timesin mukaan "nimitystä" sillä, että tekoäly on lahjomaton, ainakin perinteisessä mielessä.
Albanian hallintoa vaivaa syvälle juurtunut korruptio ja hallitus toivoo, että poistamalla ihmisen päätäntävallan julkisten hankintojen päätännästä, päästäisiin eroon myös korruptiosta - edes osittain.
Maan maine läpeensä korruptoituneena maana on vaikeuttanut myös Albanian hakuprosessia Euroopan Unionin jäseneksi.
