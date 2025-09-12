Valoo kaksinkertaistamassa valokuituverkon rakennusmäärät viime vuoteen verratessa

Valokuitu- ja internetoperaattori Valoo kertoo jälleen rakentaneensa valokuituverkkoa Suomeen ennätystahtia.

Viime vuonna Valoo tiedotti rakentaneensa uutta valokuitua 4000 kilometrin edestä, mutta tänä vuonna määrä on jopa kaksinkertaistumassa.

"Rakentaminen on jatkunut kovana koko vuoden siitä hetkestä lähtien, kun routa alkoi keväällä sulaa. Olemme jälleen kaksinkertaistamassa edellisvuoden rakennusmäärät", kertoo Valoon kaupallinen johtaja Klaus Varis. "Ja vaikka rakennamme pitkin vuotta, uusien nettiliittymien kytkennät on tehokkaampaa hoitaa mahdollisimman keskitetysti siinä vaiheessa, kun verkko kaikkine liityntälaitteineen on valmis."

Valoo kertoo, että tänä vuonna sen verkossa avataan kymmeniä tuhansia uusia liittymiä.





Suomessa valokuituverkkoa rakennetaan nyt erityisen vilkkaasti ja sen myötä kuituverkon saatavuus onkin Suomessa kasvanut merkittävästi.

Valoon mukaan kolmisen vuotta sitten ero Ruotsiin oli valtava, kun jo tuolloin Ruotsissa kuitu oli saatavana yli 90 prosenttiin kotitalouksista, kun Suomessa sen sai tuskin puoleen rakennuksista.

Valoon verkot kattavat 400 000 taloa ja kiinteistöä, ja muiden valokuituoperaattoreiden kanssa aletaan Suomessa olla nyt lähellä Ruotsin lukemia.





Traficomin vuosittain julkaiseman tilaston mukaan viime vuoden syyskuussa yli 100 megan kiinteä laajakaista oli saatavilla 81 prosentilla suomalaisista kotitalouksista. Uusi tilasto julkaistaan ensi maaliskuussa.

"Uskon vahvasti, että kokonaissaatavuus nousee lähes Ruotsin tasolle, siis 90 prosenttiin", Varis arvioi.