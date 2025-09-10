iPod-soittimille julkaistut pelit saatiin pelastettua

Applen kenties upein tekninen innovaatio ei ole kaikkien mielestä iPhone. Eikä edes Mac. Vaan tuote, joka teki Applesta teknologiajätin - ja jonka pohjalta yhtiö sitten myöhemmin pystyi kehittämään iPhonen.

Kyseessä on tietysti ikoninen, musiikkimaailman omalta osaltaan täysin mullistanut iPod -musiikkisoitin.

Ja jos tarkkoja ollaan, se kaikkein nerokkain keksintö, mikä iPodiin Cupertinossa keksittiin, oli iPodien ns. clickwheel -ohjain. Clickwheelin täysin intuitiivinen toimintalogiikka oli - ja on edelleenkin - monella tapaa vertaansa vailla oleva käyttöliittymä musiikkisoittimiin.

Mutta iPodit ja etenkin clickwheeliä käyttäneet iPodit ovat painuneet jo historian hämäriin. Viimeiseksi myynnissä olleeksi clickwheeliä käyttäneeksi iPodiksi jäi kuudennen sukupolven "iso" iPod, jonka myynti lopetettiin syyskuussa 2014. iPod Shuffle ei koskaan käyttänyt clickwheeliä ja iPod nanosta se poistettiin viidennen sukupolven jälkeen. Myös kosketusnäytölliset iPodit lopetettiin, mutta vasta vuonna 2022.





Clickwheeliä käyttäneille iPod-malleille oli pienen hetken ajan tarjolla myös Applen virallinen sovelluskauppa, josta soittimille pystyi ostamaan myös pelejä. Pelit oli luonnollisesti optimoitu käyttämään iPodin erikoista navigaatioympyrää, sillä iPodeissa ei ollut tuolloin kosketusnäyttöä.

Ars Technica kertoo projektista, jossa harrastajat päättivät pelastaa talteen jälkipolville kaikki clickwheeliä käyttäville iPodeille koskaan julkaistut pelit.

Pelejä julkaistiin tuon lyhyen ajan sisällä ainoastaan 54 kappaletta, eli projekti kuulostaa sinänsä hyvin helpolta.

Ongelmaksi tuli se, että pelejä ei ollut enää missään ladattavissa. Eli pelit olivat olemassa - jos niitä olisi enää olemassa - ainoastaan käyttäjien omilla iPodeilla.

Tästä alkoi maailmanlaajuinen projekti, jossa harrastajat koettivat löytää ihmisiä, joilla lojuu edelleen pöytälaatikoissa vanhoja iPodeja pölyttymässä ja joille on aikanaan hankittu Applen sovelluskaupasta pelejä.

Vaikka tämä kuulostaa jo haastavalta, oli isompana haasteena se, että käyttäjien omilla iPodeilla olevat pelit oli luonnollisesti kopiointisuojattu, Applen omalla kopiointisuojausteknologialla. Eli niitä ei voinut vain yksinkertaisesti siirtää iPodista johonkin talteen, varsinkaan siten, että niitä pystyisi pelaamaan jollain muullakin laitteella kuin sillä, johon ne on ladattu.

Ratkaisuksi tähän, projekti perusti yhden keskitetyn iTunes-tilin, joka pyöri erikseen tätä tarkoitusta varten perustetulla virtuaalikoneella. Kaikkia käyttäjiä, joiden iPodeista löytyi puuttuvia pelejä, pyydettiin synkronoimaan oma iPodinsa tuon virtuaalikoneen kautta, jolloin tuohon keskitettyyn paikkaan saatiin kerättyä kaikista peleistä pelattavissa olevat pelit.



Ohjeet pelien siirtämiseksi talteen olivat varsin monimutkaiset, mutta sinänsä suoraviivaiset.

Aika alkoi kuitenkin käymään vähiin, sillä siirtoprosessi nojasi osittain myös siihen, että Apple edelleen ylläpiti vanhojen iTunes-sovellustensa kirjautumisjärjestelmää. Mikäli tuo kirjautumismekanismi olisi ehditty sulkemaan, olisi pelien pelastaminen ollut mahdotonta.

Lopulta kaikki koskaan julkaistut 54 peliä saatiin kuin saatiinkin pelastettua ja ne löytyvät projektin sivuilta, ladattavana pakettina. Pelien pelaaminen vaatii edelleen yhteensopivan iPod-soittimen.

Pelastettujen pelien joukossa on monien klassikoiksi laskettavien pelisarjojen virallisia iPod-käännöksiä, sillä mukana on mm. Sonic the Hedgehog, Bomberman ja Tetris.

Pelien jakelun laillisuus riippuu kustakin maasta. Ns. abandonware eli pelit (ja ohjelmat), joita ei voi enää laillisesti ostaa, ovat yleensä jossain lain harmaalla alueella.