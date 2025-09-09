Nintendo Switchin piraattipelien mahdollistavaa "modia" myyneet tuomittiin miljoonakorvauksiin

Nintendo ei hyväksy pelikonsoleidensa piratismia pätkääkään ja japanilaisjätti onkin tunnettu siitä, että se haastaa armotta piratismin mahdollistavia sivustoja ja yrityksiä oikeuteen.

Ja varsin hyvin tuloksin.

Nyt Nintendo on saavuttanut taas yhden voiton piratismin vastaisessa taistelussaan, sillä amerikkalainen oikeusistuin on tuominnut (PDF) tunnetun ns. modeja myyneen sivuston miljoonakorvauksiin.

Modded Hardware -sivusto myi fyysisiä laitteita eli "modeja", joiden avulla Nintendo Switchillä pystyi pelaamaan myös muita kuin alkuperäisiä Nintendon pelejä. Tunnetuin verkkosivuston myymistä tuotteista oli MIG Switch, joka mahdollisti Switchin pelien kokonaisten levykuvien tallettamisen muistikortille ja suoraan pelien pelaamisen muistikortilta.

MIG Switchiä ja muita vastaavia tuotteita pystyy toki käyttämään myös pelien varmuuskopiointiin ja varmuuskopioitujen pelien pelaamiseen, mutta oikeus kallistui tässä Nintendon kannalle ja totesi, että MIG Switchin kaltaisten laitteiden tärkein kohderyhmä ovat laittomasti piraattipelejä konsolillaan pelaavat.



Oikeus totesi vapaasti suomennettuna näin:

Vastaajan toiminta on aiheuttanut Nintendo of Americalle merkittävää ja korjaamatonta vahinkoa. Esimerkiksi MIG-laitteet, modauspiirit, hakkeroidut konsolit ja kiertopalvelut mahdollistavat yleisön jäsenille Nintendo-pelien laittomien piraattiversioiden luomisen, levittämisen ja pelaamisen laajassa mittakaavassa. Näin ollen MIG-laitteet, modauspiirit, hakkeroidut konsolit ja kiertopalvelut vahingoittavat Nintendon mainetta, vähentävät Nintendon asiakaskuntaa ja mahdollistavat laajamittaisen, laittoman ja vaikeasti havaittavan kopioinnin.

Sivusto ja sen verkko-osoite tuomittiin siirrettäväksi Nintendon haltuun. Lisäksi Modded Hardware ja sen ylläpitäjä tuomittiin korvaamaan kaksi miljoonaa dollaria (noin 1,7 miljoonaa euroa) vahingonkorvauksina Nintendolle.

Nintendon entisestään tiukentunut linja piratismiin ja sen mahdollistajiin on näkynyt otsikoissa viime vuosina. Kenties eniten kohua aiheutti hiljattain muuttunut Nintendon käyttäjäsopimus, jonka mukaan Nintendolla on oikeus etälamauttaa kenen tahansa pelikonsoli pysyvästi, jos sillä havaitaan pelatun laittomia piraattipelejä. Kyseinen käyttöehtojen muutos ei koske kuitenkaan EU:ta, eikä siten myöskään Suomea.

Kesällä Nintendo onnistui sulkemaan oikeusteitse valtavan suositun Nintendon pelien levykuvia ("rommeja") levittäneen NSW2U -sivuston.

Toisinaan Nintendon toimet myös iskevät myös epäkaupallisiin toimijoihin, sillä yhtiö sai lakkautettua erittäin suositun Nintendo Switch -emulaattoriprojektin. Kyseinen projekti oli avoimen lähdekoodin projekti, jonka avulla Nintendo Switchin pelejä pystyi pelaamaan PC:llä.