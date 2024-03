Nintendo Switch -emulaattori Yuzu hävisi Nintendolle oikeudessa, katoaa verkosta

Nintendo on ollut kautta vuosikymmenten yksi tarkimmin omia tekijänoikeuksiaan valvovista yhtiöistä. Mariota ja kumppaneita ei ole todellakaan päästetty mihinkään, mitä Nintendo ei olisi etukäteen hyväksynyt.

Siihen nähden ei ollut valtava yllätys, että Nintendo lopulta haastoi parhaan Nintendo Switch -emulaattorin tekijät oikeuteen - ja voitti.

Vuonna 2018 käyntiin polkaistu, avoimen lähdekoodin emulaattori Yuzu mahdollisti Nintendo Switch -pelien pelaamisen PC:llä ja Androidilla. Vuosien saatossa emulaattori kehittyi aina vain paremmaksi ja käytännössä kaikki suosituimmat Switchin pelit pyörivät emulaattorin avulla varsin sulavasti.

Helmikuun 26. päivä Nintendo vihdoin päätti iskeä ja haastoi projektin takana olleen Tropic Haze LLC -yhtiön oikeuteen. Tasan viikkoa myöhemmin Yuzun kehittäjät tunnustivat tappionsa ja sopivat oikeusjutun Nintendon kanssa.

Sopimuksen mukaan Yuzu, kaikki sen lähdekoodi, sivusto ja materiaalit tuhotaan ja poistetaan verkosta. Lisäksi Tropic Haze maksaa 2,4 miljoonan dollarin (noin 2,2 miljoonaa euroa) Nintendolle vahingonkorvauksia emulaattorin aiheuttamista tappioista.



Nintendon mukaan emulaattorin olemassaolo itsessään ruokki Switchiin liittyvää piratismia ja aiheutti yhtiölle tappioita. Nintendo käytti esimerkkinä The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -peliä, jota yhtiön mukaan pelattiin laajalti jo ennen pelin virallista myyntiin tuloa. Nintendon mukaan vähintäänkin osasyyllinen tilanteeseen oli Yuzu-emulaattori.

Yuzu ei koskaan tarjonnut emulaattorin mukana Switchin pelejä, vaan käyttäjien täytyi hankkia ne itse joko omalta konsoliltaan - tai Nintendon mukaan, laittomilta verkkosivustoilta.

kuvituskuva: ruutukaappaus arkistoidusta Yuzu-emulaattorin kotisivusta maaliskuun 2024 alusta