Windowsin säätiedot sekosivat - pakkasta -273 astetta
Windowsin tehtäväpalkissa oletusarvoisesti majaileva Sää-pienoissovellus kärsi pienestä, mutta sosiaalista mediaa huvittaneesta katkoksesta tänään.
Ilmeisesti pienoissovellukseen ei ole rakennettu minkäänlaista varmistusta sille, onko kuvattu säätila tai lämpötila millään tavalla järkevä. Oletettavasti pienoissovellus ei saanut yhteyttä Microsoftin palvelimelle, josta sen hetkiset säätiedot noudetaan.
Lopputuloksena oli se, että Windows näytti kaikille paikkakunnille usean tunnin ajan lämpötilaksi -273 celsiusastetta eli absoluuttista nollapistettä (josta puuttuvat desimaalit, sillä pienoissovellus ei näytä lämpötilan desimaaleja).
Ongelma tuntui korjaantuneen iltapäivästä.
