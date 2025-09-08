Portaita kiipeävä robotti-imuri esiteltiin

Kiinalaisen Ankerin tytäryhtiö Eufy on varsin iso robotti-imureiden valmistaja, joskin yhtiö on Suomessa hieman tuntemattomampi tekijä.

Eufy kuitenkin säväytti Berliinissä pidetyillä IFA-messuilla, kun yhtiö esitteli hämmentävän uutuuden roboimureiden markkinaan.

Yhtiön uutuus kantaa nimeä MarsWalker ja se on ensimmäinen portaita kiipeävä robotti-imuri. Tai oikeastaan lisävaruste, jonka avulla robotti-imuri osaa kiivetä portaat.

MarsWalker on eräänlainen telakka, johon robotti-imuri menee sisään silloin, kun sen pitää päästä siirtymään asunnon kerrosten välillä. MarsWalker sitten ohjaa robotin kerroksesta toiseen, kiiveten portaat. Portaikon jälkeen robotti taas poistuu MarsWalkerin sisältä ja jatkaa siivoustaan.

Eufy lupailee lopullista, kuluttajille suunnattua tuotetta myyntiin vuodelle 2026.

Alla video MarsWalkerin toiminnasta:







Ilmeisestikään MarsWalkerin kyydissä robotti ei kuitenkaan osaa imuroida varsinaista portaikkoa, joten siihen ongelmaan Eufyn uutuus ei vielä tarjoile ratkaisua.

Mutta MarsWalker olisi kuitenkin selkeästi jälleen askel eteenpäin robotti-imurien kehityksessä. Hiljattain arvostelussamme käynyt, parhaaksi testaamaksemme roboimuriksi nimetty Dreame X50 Ultra Complete osasi jo loikata korkeiden kynnystenkin yli. Ja Roborockin Z70 puolestaan sisältää käden, jolla se osaa poistaa lattialle unohtuneet esteet.

Kehitys kulkee sitä vauhtia, että meillä riittää todennäköisesti jatkossakin arvosteltavaa robotti-imurien saralla.