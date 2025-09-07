Mark Zuckerbergillä on ongelma: Meta ei usko, että hän on Mark Zuckerberg

Amerikkalaisella asianajajalla, Mark Zuckerbergillä, on ongelma: Meta ei millään usko, että hänen nimensä on Mark Zuckerberg.

Ongelmana on tietysti se, että Mark Zuckerbergin kaima sattuu olemaan Facebookin eli nykyisen Metan perustaja, pääjohtaja ja suurin henkilöomistaja.

Yhdysvaltain Indianan osavaltiossa asuva asianajaja-Zuckerberg on pitkän linjan asianajaja, joka erikoistunut konkurssilainsäädäntöön. Hän on yrittänyt epätoivoisesti mainostaa omia palveluitaan Metan omistamilla alustoilla, etenkin Facebookissa, mutta Meta estää tai poistaa hänen mainoksensa kerta toisensa jälkeen.

Asianajaja-Zuckerbergille on käynyt niinkin, että hän on ostanut mainostilaa tuhansilla euroilla Facebookista, mutta kesken mainoskampanjan, hänen Facebook-tilinsä on suljettu - mainoskampanjan jatkaessa edelleen pyörimistä, ohjaten ihmisiä suljetulle Facebook-sivulle.

Mies kertoo amerikkalaisen radiokanavan haastattelussa, että hän on toiminut asianajajana jo silloin, kun nuorempi ja rikkaampi Mark Zuckererg on ollut vasta 3-vuotias.



Ongelmia kuuluisamman täysnimikaiman kanssa on syntynyt niin paljon, että mies on alkanut keräämään niistä historiikkia omille sivuilleen.

Metaa vastaan nostamassaan oikeusjutussa asianajaja-Zuckerberg vaatii yksinkertaisesti sitä, että Meta hyväksyisi, että maailmaan mahtuu toinenkin Mark Zuckerberg - ja että Meta antaisi hänen pyörittää yritystään kuten mitä tahansa muutakin yritystä. Ja tietysti myös korvauksia haitasta, mitä Meta on hänelle aiheuttanut vuosien mittaan.