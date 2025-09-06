Maailman suurin urheilulähetyksiä laittomasti näyttänyt verkkopalvelu ratsattiin

Urheiluseuroja, urheilusarjoja ja maksutelevisiotoimijoita edustava Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) kertoo, että maailman suurin laittomasti urheilulähetyksiä näyttänyt suoratoistopalvelu on saatu suljettua viranomaisten yhteistyöllä.

Streameast nimellä toiminut palvelu tunnettiin myös useilla muilla nimillä ja se operoi useiden eri maiden verkko-osoitteiden kautta vuosien mittaan.

Palvelun kerrotaan keränneen viidentoista toimintavuotensa aikana 5,6 miljoonaa euroa mainostuloja urheilulähetysten yhteydessä näytettyjen mainosten kautta.

Streameastin kautta pystyi katsomaan mm. Englannin Valioliigan otteluita, Formula 1 -lähetyksiä, UEFAn Mestarien Liigan otteluita ja amerikkalaisia baseball-otteluita. Streameast ei maksanut näistä lähetyksistä mitään kenellekään, vaan palvelu kaappasi laillisten kanavien lähetyksiä ja putkitti ne oman suoratoistopalvelunsa kautta katsojille eteenpäin, näyttäen samalla sivuillaan mainoksia.



Suurimpien urheilutapahtumien ja -sarjojen lähetysoikeudet ovat nykyisin valtavan kalliita, joten myös maksutelevisiopaketit, joissa kyseiset ottelut näytetään, ovat kallistuneet vuosi vuodelta. Laittomien lähetysten katselu onkin ollut suosittua, sillä ACEn mukaan Streameastin sivuilla käytiin viimeksi kuluneen vuoden aikana yli 1,6 miljardia kertaa.

Streameastin toimintoihin liittyen on pidätetty kaksi ihmistä Egyptissä.