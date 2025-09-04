Commodore 64:n BASIC julkaistiin avoimena lähdekoodina
Microsoft on viime vuosina julkaissut lukuisia muinaisia ohjelmistojaan avoimena lähdekoodina. Ja jatkoa seuraa.
Tällä kertaa Redmondin jättilainen julkaisi avoimena lähdekoodina yhden ikonisimmista ohjelmistoistaan: 6502 BASIC -kääntäjän.
Kyseinen ohjelmointikieli oli suoraa jatkumoa Microsoftin ensimmäiselle ohjelmistotuotteelle, eli Intel 8080 -suorittimelle kehitetylle alkuperäiselle Microsoftin BASIC-kääntäjälle, joka julkaistiin vuonna 1975.
Intel 8080:lle kehitetty BASIC nousi niin suosituksi, että siitä tehtiin omat versiot lähes kaikille suosituimmille 8-bittisille suorittimille. Ja yksi näistä oli MOS 6502 -suorittimille tehty versio.
Kyseinen versio valmistui vuonna 1976 Microsoftin toisen perustajan, Bill Gatesin ja Ric Veilandin yhteistyönä. Seuraavana vuonna amerikkalainen Commodore päätti lisensoida tuon samaisen BASIC-kääntäjän omiin tietokoneisiinsa. Ensin 6502 BASIC otettiin käyttöön Commodoren PET -tietokoneissa, seuraavaksi Commodore VIC-20 -mallissa ja lopulta myös Commodoren kaikkien aikojen suosituimmassa tietokoneessa, Commodore 64:ssa.
Commodoren tuotteissa käytetty versio Microsoftin kehittämästä BASIC-kääntäjästä kantoi virallisesti nimeä BASIC M6502 8K VER 1.1, vaikkakin Commodore kutsui sitä itse nimellä "BASIC V2". Ja tämä, vuonna 1978 valmistunut versio on nimenomaan se, jonka Microsoft päätti nyt julkaista avoimena lähdekoodina.
Hieman muokattua versiota samasta BASIC-kääntäjästä käytettiin myös muissakin 6502:een pohjautuvissa tietokoneissa, kuten Apple II:ssa.
6502 BASIC on kirjoitettu 6502-suorittimen assemblylla. Se löytyy nyt GitHubista ja on julkaistu yleisesti käytetyllä MIT-lisenssillä.
Kuten todettua, Microsoft on viime vuosien aikana julkaissut ison läjän vanhoja projektejaan avoimena lähdekoodina. Aivan alkuperäisen, vuonna 1975 julkaistun Altair BASIC-kääntäjän lähdekoodin Microsoft julkaisi avoimena lähdekoodina aiemmin tänä vuonna. Lisäksi yhtiö on julkaissut mm. MS-DOS 4:n lähdekoodin sekä GW-BASICin lähdekoodin.
Aiemmin tänä vuonna yhtiö kuitenkin yllätti ja julkaisi avoimena lähdekoodina myös täysin uuden ohjelman, modernisoidun komentoriville tarkoitetun tekstieditorin, Microsoft Editin.
