Samsungilta suuriin kokoontumisiin suunnatut liikuteltavat kaiuttimet

Samsung Electronics esitteli tänään uudet Sound Tower -kaiuttimet (mallit ST50F ja ST40F) IFA 2025 -messuilla.

Nämä kaiuttimet ovat liikuteltavaa mallia, ja ne ovat suunniteltu suuriin kokoontumisiin. Uudet mallit yhdistävät edistyksellisen akustiikkateknologian ja dynaamisen, modernin muotoilun, tuottaen mukaansatempaavan bilekokemuksen valon ja äänen avulla, Samsung kertoo.

"Uusi Sound Tower jatkaa kuluttajien viihteeltä odottaman korkean tason kehittämistä sisä- ja ulkotiloissa", sanoo Hun Lee, Executive Vice President of the Visual Display Business, Samsung Electronics. "Mukautettavat valaistustehosteet sekä kokonaisvaltaisen äänentoiston tuottava paranneltu rakenne osoittavat Samsungin sitoutumista innovatiivisiin audioteknologioihin, jotka vastaavat asiakkaiden monipuolisiin elämäntyyleihin."

Samsungin mukaan luvassa on jopa 240 watin edestä ääntä erinomaisella kirkkaudella ja syvällä bassolla. Kaiuttimiin on laitettu teknologiaa, joka vahvistaa ääntä tasapainoisemmalla äänikentällä, sekä erilaisia tiloja bassolle ja erilaisia tilanteita varten.





Yhdellä latauksella musiikkia voi toistaa jopa 18 tuntia putkeen, ja akun voi vaihtaa. Kaksi kaiutinta voidaan parittaa Stereo Play with True Wireless Stereo (TWS) -ominaisuudella aidon stereoäänen luomiseksi.

Kaiuttimista löytyy myös valaistusta, joka esimerkiksi vilkkuu musiikin tahtiin.

Uusissa malleissa on Samsungin Grip & Roll -muotoilu: ST40F-mallissa on alapuolella kantoura ja integroitu kantokahva, kun taas ST50F-malliin on lisätty pyörät ja teleskooppikahva vaivattomaan kuljetukseen.





Sound Tower ST50F maksaa 599 euroa ja Sound Tower ST40F 429 euroa. Ne tulevat Pohjoismaissa saataville marraskuussa.