Word alkoi tallettamaan kaikki tiedostot pilveen - näin muutat asetukset takaisin
Microsoftin tekstinkäsittelyohjelma Word on etenkin yrityksissä ollut jo vuosikymmenten ajan de facto ohjelmisto kaikkeen tekstinkäsittelyyn.
Luonnollisesti Wordille on tarjolla myös avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja, kuten Libre Office, mutta yritykset usein vaativat työntekijöitään käyttämään keskitettyä ratkaisua - joka on lähes aina nimenomaan Word.
Microsoft on kuitenkin tehnyt nyt pienen, mutta merkittävän muutoksen siihen, miten Word tallettaa tiedostoja.
Wordin versiosta 2509 alkaen Word tallentaa kaikki tiedostot suoraan pilveen. Mikäli käyttäjä ei ole erikseen ottanut muuta pilvipalvelua käyttöön, tallennuskohde on Microsoftin oma OneDrive -pilvitallennuspalvelu.
Myös Wordin, viidentoista minuutin välein tapahtuva automaattinen tallennus tallentaa jatkossa tiedostot suoraan pilveen.
Microsoft perustelee muutosta sillä, että pilveen tallentamalla tiedostot ovat helposti käytettävissä käyttäjän muillakin laitteilla.
Erillinen tiedoston tallennuspaikan valinta yksittäisen tiedoston kohdalla ei muuta tilannetta millään tavalla, sillä väliaikainen, automaattinen kopio dokumentista tallennetaan pilveen joka tapauksessa.
Pilveen automaattisen tallennuksen voi kytkeä erikseen pois päältä Wordin asetuksista. Ruksimalla pois valinnan kohdasta Pilvipalveluun tallennettujen tiedostojen automaattinen tallennus oletusarvoisesti kohteeseen Word Word ei tallenna enää automaattista kopiota pilveen.
Lisäksi erikseen pitää ruksia vielä kohta Tallenna oletuksena tietokoneeseen, jotta myös "käsin" tallennetut tiedostot tallentuvat omalle tietokoneelle OneDriven sijaan.
Vastaava muutos on tulossa syksyn mittaan myös mm. Exceliin ja PowerPointtiin.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.