Elisan laajakaistan irtisanominen liian hankalaa - joutuu korjaamaan käytäntöjä kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo Elisa Oyj:n laajakaistan irtisanomisen olleen liian hankalaa ja nyt Elisa joutuu muuttamaan käytäntöjään.

KKV:n mukaan kuluttaja-asiamies havaitsi Elisan irtisanomiskäytännöissä useita ongelmia. Elisa oli muun muassa poistanut sähköisen irtisanomiskanavan (OmaElisa) käytöstä eikä Elisan verkkosivuilla ollut helposti löydettävissä muitakaan keinoja irtisanoa laajakaistapalvelu netin kautta, esimerkiksi sähköisellä yhteydenottolomakkeella.





Laajakaistapalvelut kuuluvat niin sanottuihin välttämättömyyspalveluihin, joiden kohdalla on erityisen tärkeää, että kuluttajat voivat irtisanoa sopimuksensa ja halutessaan vaihtaa palvelun tarjoajaa vaivattomasti käyttäen helposti löydettäviä ja nopeita yhteydenottokanavia, KKV kertoo.

"Laajakaista pitää voida irtisanoa sekä sähköisesti että puhelimitse, jotta erilaiset kuluttajaryhmät pystyvät käyttämään oikeuksiaan sujuvasti. Irtisanomisen pitää olla yhtä helppoa kuin sopimuksen tekeminen ja sen on onnistuttava vähintään niissä kanavissa, joissa sopimus on mahdollista solmia", kommentoi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

KKV:n mukana Elisa ei myöskään kertonut riittävän selkeästi irtisanomisen toteuttamisesta kirjallisesti, jonka myötä monille syntyi kuva, että irtisanomisen voi toteuttaa vain soittamalla tai myymälässä vierailemalla.





KKV:n mukaan Elisan asiakaspalvelussa oli myös tiedusteltu irtisanomisen syytä ja jopa kyseenalaistettu se.

"Kun kuluttaja soittaa irtisanoakseen palvelun, hänen päätöstään ei saa kyseenalaistaa. Kuluttajalle pitää olla täysin vapaaehtoista kertoa irtisanomisen syystä tai antaa yritykselle palautetta. Palveluita saa ryhtyä markkinoimaan vain, jos on saanut siihen kuluttajalta irtisanomispuhelun aikana luvan", kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo.

Elisa on luvannut korjata irtisanomiskäytäntöjään kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla.





Samalla KKV kertoo, että myös DNA:ta on lähestytty elokuussa saman asian suhteen eli DNA:lta on pyydetty selvitystä sen irtisanomiskäytännöistä.