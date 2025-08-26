Samsung lupaa älykodinkoneille 7 vuoden ohjelmistopäivitykset

Samsung oli yksi ensimmäistä Android-puhelinvalmistajista, joka nosti puhelinten päivitystukea peräti 7 vuoteen. Viime vuonna Samsung ilmoitti tarjoavansa jatkossa älytelevisioilleen 7 vuotta päivitystukea, ja nyt saman kohtelun saa myös muut Samsungin älykkäät kodinkoneet.

Samsung kertoo tiedotteessaan, että jatkossa älykodinkoneet saavat ohjelmistopäivityksiä 7 vuoden ajan julkaisunsa jälkeen, alkaen vuoden 2024 kodinkonemalleista.





Päivitykset aloitetaan syyskuussa. Päivitykset tuovat parannusta käytettävyyteen, älykkyyteen ja tietoturvaan.

Kaikki laitteet hyödyntävät One UI -käyttöliittymää ja sen myötä yhtenäisiä toiminnallisuuksia ja suunnitteluelementtejä.

Luvassa on yhtenäisiä sovelluksia ja palveluita, kuten Bixby, Galleria ja Samsung TV Plus, jotka tuodaan saataville erityyppisille näytöille mahdollistaen saumattoman laitteiden välisen vuorovaikutuksen ja median kulutuksen. Myös laitteiden yhdistettävyyttä on parannettu SmartThingsin avulla, joka integroi kodin laitteet yhtenäiseksi ekosysteemiksi ja tarjoaa helpon pääsyn hyödyllisiin palveluihin.





Lisäksi kaikille laitteille tuodaan hiljattain älypuhelimiin lisätty Now Brief, joka tarjoaa personoitua ja relevanttia tietoa yhdellä silmäyksellä. Now Brief tarjoaa perheenjäsenille huolella valikoidun kokoelman hyödyllistä sisältöä, mukaan lukien päivittäiset sääennusteet, perheen aikataulut, räätälöidyt reseptit ja kodin tilannetietoja, kuten kuinka paljon pesukoneen ohjelmasta on jäljellä, Samsung kertoo.