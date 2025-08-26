Osuuspankin verkkopalvelut kaatuivat
Osuuspankin eli OP Ryhmän verkkopankki on kaatunut.
Kokeilumme perusteella kirjautuminen ei tällä hetkellä onnistu OP:n Mobiilipankkiin eikä myöskään yhtiön selainpohjaiseen verkkopankkiin.
Myös verkkopalveluiden tilaa seuraava DownDetecor kertoo, että OP:n ongelmat ovat alkaneet noin 21:35 Suomen aikaa, 26.8.2025.
Yhtiö ei ole tiedottanut ongelmista vielä omissa sosiaalisen median kanavissaan klo 22:09 mennessä.
