Osuuspankin verkkopalvelut kaatuivat

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Osuuspankin eli OP Ryhmän verkkopankki on kaatunut.

Kokeilumme perusteella kirjautuminen ei tällä hetkellä onnistu OP:n Mobiilipankkiin eikä myöskään yhtiön selainpohjaiseen verkkopankkiin.

Myös verkkopalveluiden tilaa seuraava DownDetecor kertoo, että OP:n ongelmat ovat alkaneet noin 21:35 Suomen aikaa, 26.8.2025.

OP kirjautuminen ei toimi
ruutukaappaus OP:n kirjautumissivusta 26.8.2025 klo 22:08

Yhtiö ei ole tiedottanut ongelmista vielä omissa sosiaalisen median kanavissaan klo 22:09 mennessä.

