Firefoxiin tuli tekoälyä - kertoo linkin sisällön jo ennen klikkausta

Avoimen lähdekoodin selain Firefox on ryhtynyt ottamaan isoja askeleita kohti laajempaa tekoälyn käyttöä.

Selain on ottanut useimmista kilpailijoistaan eroavan lähestymistavan tekoälyn käyttöön, sillä kaikki uudet Firefoxin tekoälyä käyttävät toiminnot toimivat paikallisesti, käyttäjän omalla tietokoneella.

Eli tietoja ei lähetetä käyttäjän selaimelta eteenpäin jonnekin palvelinkeskukseen käsiteltäväksi, vaan tekoälytoiminnot hyrräävät Firefoxissa itsessään.

Tuorein Firefoxin versio, 19. elokuuta julkaistu Firefox 142 tuo uutena toimintona tekoälyyn pohjautuvan linkkien yhteenvedon.

Toiminto toimii siten, että käyttäjä voi viedä hiiren kursorin sivulla näkyvän linkin päälle. Tämän jälkeen selain hakee linkin sisällön sisäisen tekoälynsä pureskeltavaksi ja näyttää hiiren kursorin vieressä lyhyen tiivistelmän linkin sisällöstä.

Toiminto toimii myös oikeaa hiirennappia linkin päällä klikkaamalla ja valitsemalla valikosta tiivistelmän.



Tiivistelmät on toistaiseksi rajattu vain englanninkielisiin sisältöihin ja toiminto on rajattu vain englanninkielistä Firefoxia käyttäville. Lisäksi tiivistelmät toimivat vain tietokoneissa, joissa on vähintään 3 gigatavua vapaata käyttömuistia (RAM).