Bolt lopettaa sähköpotkulautojen vuokrauksen Suomessa

Tiukasti kilpailtuun vuokrattavien sähköpotkulautojen markkinaan tulee jälleen uusi muutos. Virolainen Bolt vetäytyy kokonaan Suomen markkinoilta.

Yhtiö kertoo Helsingin Sanomille lopettavansa sähköpotkulautojen vuokrauksen pääkaupungissa syyskuun 2025 alusta alkaen.

Yhtiö on vetäytynyt tietojemme mukaan jo muista Suomen kaupungeista aiemmin. Bolt on toiminut aiemmin mm. Turussa, mutta nykyisin yhtiö kertoo sivuillaan, että Turussa on tarjolla ainoastaan sen taksipalveluita.

Bolt haluaa tähdentää, että se ei ole luopumassa taksipalveluista Suomessa. Mutta sähköpotkulautojen osalta yhtiö aikoo keskittyä sellaisiin markkinoihin, joissa on enemmän kasvupotentiaalia.

Suomessa sähköpotkulautojen lainsäädäntöä kiristettiin vuonna 2025, kun sähköpotkulaudoille tuli promilleraja ja 15 vuoden ikäraja. Ikäraja koskee niin omia kuin vuokrattujakin sähköpotkulautoja ja esimerkiksi vanhemmat syyllistyvät rikokseen, jos he antavat alle 15-vuotiaan jälkikasvunsa käyttöön sähköpotkulaudan.



Vuonna 2024 sähköpotkulaudoille tuli voimaan pakollinen liikennevakuutus, jos skuutti painaa yli 25 kilogrammaa. Samalla tiukkenivat myös rajat siitä, millaiset sähköpotkulaudat ovat ylipäätään laillisia Suomessa.