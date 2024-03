Sähköpotkulaudoille tuli vakuutuspakko, jos painoa on yli 25 kg

Vihatut ja rakastetut sähköpotkulaudat ovat kokemassa suuren mullistuksen toukokuussa, kun Suomessa astuu voimaan ns. uusien kulkuvälineiden sääntöjä selkeyttävä laki.

Lakiuudistuksen jälkeen kaikilta yli 25 kilogrammaa painavilla sähköpotkulaudoilla on pakko olla liikennevakuutus. Vaatimus koskee kaikkia sähköpotkulautoja, riippumatta siitä, ovatko ne yksityiskäytössä vai vuokrattavia lautoja.

Vakuutuspakko koskee myös sellaisia sähköpotkulautoja, jotka painavat alle 25kg, mutta joiden rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h. Lakiuudistusta valmisteltiin jo vuonna 2023 ja nyt se on astumassa siis voimaan.

Sama laki koskee kaikkia Euroopan Unionin maita, mutta Suomessa lakiin liittyy yksi erikoisuus, joka tekee vakuutuksista meillä merkittävästi kalliimpia kuin muissa EU-maissa. Suomessa liikennevakuutus kattaa myös kuljettajalle itselleen sattuvat henkilövahingot - muissa maissa vakuutus kattaa vain ulkopuolisille aiheutuneet vahingot.



Ero on valtava, sillä kaikista sähköpotkulaudalla aiheutuneista vahingoista 98 prosenttia koskee vain kuljettajaa itseään. Eli Suomessa vakuutusyhtiöiden täytyy kattaa laskennallisesti 50-kertaisesti enemmän vahinkoja, kuin muissa EU-maissa skuutteja vakuuttavien yhtiöiden.

Vuokrausyhtiöt arvioivat Ylen jutussa, että vuokraushinnat tulevat nousemaan merkittävästi. Käytännössä kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat painavat nykyisin enemmän kuin 25 kilogrammaa. Toinen vaihtoehto on se, että Suomeen tuodaan vuokrattavaksi vanhoja, keveitä lautoja.

Ongelmallinen laki on juurikin painorajansa vuoksi: kevyet laudat ovat kiikkerämpiä, niissä on yleensä pienemmät renkaat ja vaikkapa mukulakivikaduilla niillä kaatuminen on huomattavasti todennäköisempää.

Olemme arvostelleet sähköpotkulautoja vuosien ajan ja sekä ajokokemus että turvallisuuden tunne olivat aivan eri maailmasta todella kevyen sähköpotkulaudan ja reilusti tukevamman/painavamman laudan välillä.

Laudan paino määritellään mitä ilmeisimmin sen rakenteellisen, maahantuojan asettaman painon mukaan. Eli omatoiminen laudan keventäminen ei oikeuttane laudan vakuuttamatta jättämistä.

Nopeasti etsimällä emme löytäneet vielä hinta-arvioita kotimaisilta vakuutusyhtiöiltä siitä, mihin tasoon liikennevakuutuksen hinta tulee asettumaan.