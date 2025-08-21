Microsoft ei edelleenkään kertonut ROG Ally -käsikonsolin hintaa, mutta vahvisti saatavuuden
Microsoft ja Asus esittelivät yhteistyössä toteutetut ROG Xbox Ally- ja ROG Xbox Ally X-käsikonsolit kesällä, pari kuukautta sitten.
Laitteiden speksit tuolloin jo paljastettiin, mutta tarkempi saatavuus ja hinnat jätettiin pimentoon. Alkuperäisesti kerrottiin vain se, että laitteet tulevat saataville myöhemmin tämän vuoden aikana, ja että ne tulevat Suomessa saataville ensimmäisten joukossa.
Nyt saatavuudesta on kerrottu lisätietoja.
AMD Ryzen Z2 -sarjan prosessoreilla varustetut ROG Xbox Ally ja ROG Xbox Ally X tulevat myyntiin 16. lokakuuta 2025. Molemmat uudet käsikonsolit ovat kokeiltavissa ensimmäistä kertaa Gamescom 2025 -messuilla.
Hintoja ei siis edelleenkään paljastettu, vaan ne kerrotaan tulevien viikkojen aikana.
Arvioiden ja vuotojen perusteella hinnat voivat olla 599 ja 899 euroa.
