Google Kuvat voi editoida kuvan yksinkertaisesti pyytämällä sitä muokkaamaan

Google esitteli tänään Suomessakin saataville tulevat Pixel 10 -puhelimet sekä muut tuotteet. Samalla päiviteltiin ohjelmistoa ja sovelluksia.

Yksi päivityksen saaneista kohteista on Google Kuvat -palvelu.





Google helpottaa kuvien muokkaamisen yksinkertaisen helpoksi, sillä pian voit vain pyytää Google Kuvia muokkaamaan kuvan puolestasi. Vahvasti tekoälyyn nojaavalle toiminnolle voi sanoa, että poista kuvasta jokin kohta tai lisää siihen tällainen asia ja hetkessä tekoäly tekee juuri niin.

Muokkaamiseen ei siis tarvitse valita mitään työkalua tai klikata kuvaa, vaan riittää, että tekoälylle selittää, mitä kuvalle pitää tehdä.

Samalla kertaa voi tehdä jopa useamman muutoksen, kuten "poista heijastukset ja korjaa haalistuneet värit".





Korjaavien muokkausten, kuten valaistuksen säätämisen ja häiriötekijöiden poistamisen, lisäksi voit pyytää luovempaa apua. Voit esimerkiksi vaihtaa kuvasi taustan, lisätä pääkohteeseen hauskoja elementtejä, kuten juhlahatun tai aurinkolasit, ja paljon muuta, Google kertoo.

Ensimmäisenä uusi tekoälymuokkaus saapuu Pixel 10 -laitteille Yhdysvalloissa, mutta tulevien viikkojen aikana sitä pääsevät käyttämään muut Android-käyttäjät sekä Applen iPhonen omaavat.

Läpinäkyvyyden parantamiseksi Google lisää Google Kuviin tuen C2PA Content Credentials -sisältökirjauksille eli käytännössä kuviin lisätään, mistä sisältö on peräisin, kuka sen on luonut ja miten sitä on muokattu.





Hiljattain Google Kuviin lisättiin tekoälyominaisuus, joka muuttaa kuvat videoiksi.