Verkkokauppa.comilla kampanja: Tee viraali TikTok-video ja voit lunastaa palkinnon
Verkkokauppa.comilla käynnistyi 18.9. TikTok Viral Payback -kampanja, joka jatkuu 6.9.2025 saakka.
Kampanjassa Verkkokauppa.com houkuttelee luomaan sisältöä videopalvelu TikTokiin. Ehdoissa sanotaan, että videolla tulee mainita Verkkokauppa.com ja Viral Payback, ja merkata videon tekstikenttään @verkkokauppacom.
Mikäli videosta tulee suosittu eli viraali, voi sen luoja lunastaa Verkkokauppa.comilta hyviäkin palkintoja. Palkinnot lunastetaan Verkkokauppa.comin Helsingin myymälän Viral Payback -tapahtumassa lauantaina 6.9.2025.
Videon tulee täyttää tiettyjä ehtoja. Esimerkiksi videon sisällön tulee olla omaa ja katseluiden tulee tulla Suomesta.
Palkintoja voi lunastaa jo 200 näyttökerralla. Tällöin voi valita palkinnoksi puhelinkotelon tai kamerajalustan. Pääpalkintona on iPhone 16 Pro, jonka lunastamiseen vaaditaan 500 000 näyttökertaa.
Palkintoja on rajattu määrä, ja ne jaetaan osallistujille lunastamisjärjestyksessä. Esimerkiksi iPhone 16 Prota löytyy kolme kappaletta ja Sony ZV-1 II -kameraa yksi kappale.
