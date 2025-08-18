Samsungilta Galaxy Buds -mallistoon 149 euron Galaxy Buds3 FE -kuulokkeet
Samsung Electronics Co., Ltd. on tänään julkistanut Galaxy Buds3 FE -kuulokkeet, jotka ovat uusin lisäys Galaxy Buds -mallistoon.
Samsungin mukaan Galaxy Buds3 FE -kuulokkeet on tehty hiljaisille hetkille ruuhkajunassa, selkeälle äänentoistolle tuulisella kadulla sekä kotimatkaa vauhdittaville soittolistoille. Buds3 FE tarjoaa rikasta, voimakasta ääntä syvällä bassolla ja kirkkailla diskanteilla aiempaan Galaxy Buds FE -malliin verratessa suurempien kaiuttimien ansiosta. Enhanced ANC -vastameluominaisuus vähentää ympäristön melua ja luo entistä immersiivisemmän kuuntelukokemuksen.
Tekoälyä on lisätty parantamaan puheluiden laatua eli erottamaan puhujan äänen muista ympärillä olevista äänistä.
Kuulokkeiden Blade-muotoilu edustaa malliston selkeää visuaalista identiteettiä. Mattapintainen kaksisävyinen viimeistely ja puoliläpinäkyvät yksityiskohdat heijastavat yksinkertaisuuden ja ilmeikkään muotokielen tasapainoa modernilla, mutta leikkisällä tavalla, Samsung kertoo. Rakenteeltaan kuulokkeet ovat saaneet IP54-luokituksen.
Akunkeston luvataan yltävän melunvaimennuksen kanssa 6 tuntiin, ja kotelon kanssa aika venyy 24 tuntiin. Kuulokkeiden ominaisuuksiin lukeutuvat Bluetooth 5.4 ja Auto Switch -toiminto helppoa vaihtamista ajatellen.
Galaxy Buds3 FE tulee saataville vaiheittain 25. elokuuta alkaen. Malli tulee saataville väreissä musta ja harmaa, ja kuulokkeiden suositushinta on 149 euroa.
