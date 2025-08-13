Starbucks kielsi pöytätietokoneiden tuomisen kahviloihinsa

Kahvilat ovat olleet lähes koko 2000-luvun ajan paikkoja, joissa myös tehdään töitä ja opiskellaan. Myös Suomessa.

Ja kahvilat ovat olleet pääsääntöisesti myötämielisiä konseptia vastaan, kunhan asiakkaat muistavat tilata tarpeeksi kahvia ja pientä purtavaa, kun samalla hoitavat hetken aikaa työasioitaan kahvilan pöydässä.

Mutta ilmeisesti siinä on rajansa, miten mukavaksi ja työntekoa tehostavaksi asiakkaat päättävät työhetkensä kahviloissa tehdä.

Maailman tunnetuin kahvilaketju Starbucks on joutunut linjaamaan hyvin hämmentävän säännön yhtiön Etelä-Koreassa sijaitseviin kahviloihin. Etelä-Korean Starbucks on erikseen kieltänyt asiakkaitaan tuomasta kahvilaan mukaan pöytätietokoneita ja tulostimia.

The Korea Heraldin mukaan Korean suurkaupungeissa on krooninen pula vapaista toimistoista ja asunnotkin ovat suhteellisen pieniä, joten kahviloista on tullut osalle etätyöntekijöistä käytännössä kokopäiväisiä toimistoja.



Ja kuten jokainen kahta tai useampaa näyttöä käyttänyt tietää, on työpiste aina sitä miellyttävämpi, mitä paremmin kaikki tarpeellinen tietotekniikka on näppärästi käden ulottuvilla. Eli osa kahviloissa töitään tekevistä asiakkaista on yksinkertaisesti raahannut mukanaan pöytätietokoneen, erilliset näytöt ja jopa tulostimen.

Starbucksin edustajan mukaan tilaa vievät isot laitteet vievät turhaa asiakaspaikkoja kahviloista ja vaikuttavat negatiivisesti myös koko kahvilan ilmapiiriin.

Ketju ei kiellä läppäreiden käyttöä jatkossakaan, mutta toivoo, että isommat tietotekniset laitteet eivät jatkossa kantautuisi kahvilan pöytiin.

Korea Heraldin mukaan osa kahviloiden asiakkaista ottaa mukaan kahvilaan jopa oman sermin ja varustaa kahvilan pöydästä itselleen käytännössä täydellisen työpisteen.